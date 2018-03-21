Ягуар испугался гигантского муравьеда: забавное видео

Сегодня, 09:04

На кадрах ягуар подкрадывается со спины к пьющему из реки гигантскому муравьеду

Ягуар. Фото: pixabay
Ягуар. Фото: pixabay

Натуралисты запечатлели встречу гигантского муравьеда и ягуара, который почему-то не стал нападать на добычу. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах ягуар подкрадывается со спины к пьющему из реки гигантскому муравьеду. Однако тот успевает вовремя обернуться, спугнув хищника. В итоге удивленный ягуар дает муравьеду уйти, провожая его взглядом.

Видео было снято в Бразилии в заповеднике Пантанал с каноэ парой натуралистов. По их словам, предсказать развитие событий было невозможно: ягуар мог бы застать муравьеда врасплох, но в то же время своими когтями жертва смогла бы серьезно поранить хищника.

Напомним, ягуар и кайман сразились в смертельной схватке

На YouTube появилось видео схватки ягуара с небольшим крокодилом в бразильском природном заповеднике Панатал. Автором ролика стал британский фотограф Крис Брунскилл.

На кадрах видно, как кайман попытался утащить "добычу" под воду, но ягуар среагировал молниеносно. Он нырнул и, укусив крокодила за горло, выволок его на берег. Чтобы усмирить добычу, дикой кошке уже на берегу потребовалось около 20 минут.

Ранее сообщалось, что эколог в Бразилии снял на видео нападение ягуара на каймана
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