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Як устроил футбольный матч с тыквой в Киевском зоопарке (видео)

Сегодня, 13:11

Для животных закупили тонну тыкв и кормят ею каждый день

Тонну тыкв закупили в столичном зоопарке. На этой неделе животных угощают ими каждый день. Для некоторых жителей Киевского зоопарка такая еда необычная, поэтому и реакция была довольно забавной. Какой именно – далее в материале.

Сюжет Татьяны Лазарчук и Евгения Товкая
Видео: Сегодня

Дикому лесном коту Сильверу тыквы не по вкусу, но работники зоопарка все же придумали, как приучить его к такому продукту. По словам зоотехника отдела хищных Ирины Хахлюк, они сделали из тыквы тарелочку, в которую положили вкусность для кота – говядину. Кот сначала долго принюхивался, но потом нашел пищу.

Кот Сильвер в Киевском зоопарке
Кот Сильвер в Киевском зоопарке
Фото: скриншот

А вот якам тыква пошла за игрушку, пасуя ею друг другу, они развлеклись на славу. В результате семья яков тыквы так и не попробовала.

При этом самому большому жителю зоопарка тыква пришлась по вкусу. Слон Хорос долго не раздумывал и съел все, что ему дали.

Слон Хорос любит тыкву
Слон Хорос любит тыкву
Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Киевский зоопарк приглашает всех желающих отпраздновать тыквенную неделю. Здесь есть график показательных кормлений животных.

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Источник: Сегодня
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