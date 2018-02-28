Якубович объяснил, зачем назвал "шизофрениками" игроков в "Поле чудес"

Телеведущий Леонид Якубович в программе "Лихие 90-е", выходящей на Первом канале, вспомнил несколько курьезных случаев на телеигре "Поле чудес".

Отвечая на вопрос, как ему удается сдерживаться, когда участники передачи через несколько минут забывают задание, Якубович пошутил, что сдерживается и сейчас, пишет Lenta.ru.

"У меня был канонический случай, просто невообразимый. Тень гения коснулась, в общем, этой не очень толковой программы. "Мастер и Маргарита", – говорю я и [читаю отрывок]. Поворачиваюсь, и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Пауза. Я говорю: "Вы знаете, кто такой Булгаков?" – "Нет". "Ну вы читали?" Они снова – "нет". О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Я редко впадаю в ступор, но это было замечательно", – рассказал телеведущий, засмеявшись.

Он также рассказал, как работает с участниками до начала съемок. Поначалу он задает вопрос "о чем нельзя говорить?", а затем просит забыть слово "играть".

"Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа или два всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это – диагноз. Это – шизофрения", – иронизировал ведущий. "Что вы, ребята, не об этом разговор. Бросьте дурака валять, вы же не за этим приехали", – шутя, имитируя обращение к участникам "Поля чудес", добавил Якубович.

Затем телеведущий Леонид Якубович заявил, что шумиху вокруг его слов о шизофрении в "Поле чудес" подняли недобросовестные СМИ, которые не ознакомились с первоисточником.

Ведущий возрадовался, что в ситуации попытались разобраться и "поняли, что имелось в виду", хотя "завтра найдется новый повод" для скандала. По его словам, на "Поле чудес" приходят хорошие и добрые люди, а программа как была народной, так ею и остается.

Напомним, ранее мы писали, что российский ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович попал из-за посещения Крыма в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Кроме этого, соцсети "взорвал" темнокожий двойник Якубовича.

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