"Котики", орлан-белохвост и "рабочие бобры": в Чернобыле показали новые фото дикой природы

Снимки обнародованы на странице Чернобыльского заповедника в Facebook

Природа в Чернобыле Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на официальной странице в Facebook показали новые фотографии флоры и фауны.

"Немного снега, январских "котиков" и орлана-белохвоста вам в ленту", – написали в одном из последних постов администраторы Facebook-страницы.

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Скриншот: facebook.com/zapovidnyk2018

"За окном моросит январский дождик".

Скриншот: facebook.com/zapovidnyk2018

"У бобров тоже "рабочая суббота".

Скриншот: facebook.com/zapovidnyk2018

Орлан-белохвост – хищная птица из семейства ястребиных. Длина его тела составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев – от 200 до 230 сантиметров, масса – от четырех до семи килограммов.

Напомним, "Сегодня" уже рассказывали, что только за 2018 год в зоне отчуждения побывало 72 тыс. туристов, а в 2019 году их количество увеличилось на 20%. Такой туристический бум обусловлен не чем иным, как выходом сериала "Чернобыль", который признали лучшим мини-сериалом в США.

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