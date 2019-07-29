Ящер-гигант внезапно проглотил живую обезьяну: видео

На опубликованных кадрах показано, как трехметровый ящер быстро расправляется с жертвой

Комодский варан Фото: Pixabay

Очевидцы в Индонезии сняли на видео огромного комодского варана, который в течении всего одной минуты целиком съедает обезьяну. На ролик обратил внимание таблоид Daily Mail.

На обнародованных в интернете кадрах показано, как трехметровый ящер быстро заглатывает свою жертву: сначала в пасти рептилии оказывается верхняя часть обезьяны, потом ее задние лапы и хвост.

Смотрите видео: ящер за минуту проглотил живую обезьяну

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Комодские вараны – самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес – 80 килограммов. При этом они могут поедать животных, размер которых составляет до 80 процентов от их собственного.

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Вараны этого вида впервые были замечены западными учеными в 1910 году. Большой размер и грозная репутация делают их популярными экспонатами зоопарков. В дикой природе ареал вида сильно сократился из-за человеческой деятельности, поэтому его внесли в МСОП со статусом "Уязвимый".

Комодские вараны защищены индонезийским законодательством – ради их сохранения был создан национальный парк Комодо.

Ранее "Сегодня" опубликовали видео, на котором питон съел кота и попытался скрыть "улики": появилось видео. Также мы показывали, как кобра и варан сошлись в жесткой борьбе за жизнь.

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