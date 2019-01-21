Яйцо с трещиной "взорвало" Instagram

Пост за несколько дней собрал 8,5 миллионов «лайков»

Фото яйца стало рекордсменом в сети Фото: pixabay

На странице world_record_egg в Instagram, где ранее было опубликовано фото яйца-рекордсмена, появился новый любопытный снимок – яйце с трещиной на белом фоне. Пост за несколько дней собрал 8,5 миллионов "лайков". Авторы канала никак не прокомментировали, что именно случилось с яйцом и почему на нем образовалась трещина.

Фотография целого яйца тем временем "перешла" отметку в 50 миллионов "лайков". За несколько недель, пока существует аккаунт world_record_egg, он уже успел получить голубую пометку, которая означает статус проверенного пользователя.

INSTAGRAM 18 Янв 2019 в 1:54 PST

Напомним, в небольшом австралийском городке Кейри семья фермеров Стокман обнаружила куриное яйцо, размеры которого раза в три превышают привычные. Оказалось, что внушительные размеры – это не единственный сюрприз. Владелец фермы Скотт Стокман рассказал, что яйцо весило 176 грамм. Они долго не решались разбить находку, однако сделав это, обнаружили, что внутри, помимо белка и желтка, находится еще одно яйцо.

Также сайт "Сегодня" писал, что в сети набирает популярности видео, на котором маленькая девочка показывает интересный трюк. Она впечатлила родных фокусом с тремя яйцами, которые непонятным образом "перемещаются" из одной емкости в другую.