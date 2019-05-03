Йога с альпаками: немцы открыли необычный бизнес

Семья Бекеров утверждает, что альпаки являются идеальными партнерами для йоги

Семья Бекеров организовывает йогу с альпаками Фото: Pixabay

Семья Бекеров из немецкого города Виллих уже несколько лет держит ферму с южноамериканскими парнокопытными и совсем недавно решила заняться организацией йоги. Занятия проходят летом прямо на лужайке, по которой гуляют около 20 альпак.

Организаторы утверждают, что альпаки имеют особенно спокойную харизму, что делает их идеальными партнерами для йоги. "Они ложатся и расслабляются. Это действует и на вас соответствующим образом", – говорит владелец фермы Almuth Becker.

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"Альпаки – замечательные животные. Я видел в интернете, как люди занимаются на этой ферме йогой, поэтому решил купить несколько билетов уже в декабре", – говорит один из участников этого мероприятия.

Напомним, ранее стало известно, что медитации способствуют выработке в организме человека "гормона счастья". Кроме того, "Сегодня" брали интервью у профессионального инструктора по флай-йоге Зои Плотниковой, которая рассказала как эта практика влияет на жизнь, и что нужно сделать для изменений.

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