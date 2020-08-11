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Ювелирный шедевр: показали самую дорогую в мире маску за 1,5 миллиона долларов (фото)

Сегодня, 12:55

Необычный аксессуар заказал китайский бизнесмен, проживающий в США

Израильские ювелиры создали самую дорогую на планете защитную маску с высочайшей степенью защиты. Об этом пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на дизайнера и владельца ювелирной фирмы Yvel Исаака Леви.

Необычный аксессуар сделан из белого золота и инкрустирован 3,6 тысячами бриллиантами черного и белого цвета, а также оснащен фильтрами высшего качества N99. Вес изделия – 240 грамм, это примерно в 100 раз больше, чем вес обычной медицинской маски.

Самую дорогую в мире маску продают за 1,5 миллиона долларов
Самую дорогую в мире маску продают за 1,5 миллиона долларов
Фото: timesofisrael

Маску заказал у ювелиров Израиля китайский бизнесмен, проживающий в США. Он требовал, чтобы ювелирный шедевр был готов к концу 2020 года и чтобы он стал самым дорогим подобным изделием в мире. Так и получилось, стоимость аксессуара составляет примерно 1,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов.

Как носить маску в жару – смотрите видео:

Кроме этого, "Сегодня" писали, как в Сети высмеяли необычные маски для свадьбы во время COVID-19.

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