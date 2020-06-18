Забавная реакция корги в загруженном метро завоевала сердца пассажиров: фото и видео

На Instagram-страничку питомца по кличке Максин подписались 500 тысяч неравнодушных юзеров

Режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорке (США) Брайан Райсберг начал носить своего пса породы корги в рюкзаке во время поездок в метро и неожиданно стал узнаваемым и популярным в интернете. Сейчас на Instagram-страничку питомца по кличке Максин подписались 500 тысяч пользователей Сети и их количество постоянно растет.

Брайан Райсберг и его корги Максин Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad

По словам Брайана, руководство разрешает ему приносить собаку в офис, однако существует правило, согласно которому хозяева домашних животных должны использовать переноски для своих питомцев в метрополитене (Брайан ездит на работу на метро). Именно поэтому многие жители Нью-Йорка (и Райсберг в том числе) начали размещать своих любимчиков в сумках и рюкзаках.

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"Сначала я снимал мордочку Максин позади себя. Мне казалось, что это прикольно. Потом заметил, что люди обращают внимание на ее забавную реакцию – смеются, показывают пальцами, фотографируют. Я живу в этом городе 14 лет, и никогда раньше не видел, чтобы так много людей радовались в переполненном вагоне поезда в час пик", – рассказывает Брайан.

Собак породы корги обожали и обожают многие влиятельные и знаменитые люди – от киноактера Дирка Богарда и писателя Стивена Кинга до королевы Великобритании Елизавета II, у которой таких питомцев было аж 30. Эти милые песики быстро завоевывают сердца своих владельцев. Они очень активные, а также умны, уверены в себе и изобретательны. Но иногда могут в яркой форме выражать хозяевам свое неодобрение.

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