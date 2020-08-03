Забавная реакция кошки на циркового тюленя попала на видео

Этот ролик за несколько дней набрал почти 700 тысяч просмотров

Пользователь Twitter под ником Socially Distant Steve из американского города Альбукерке (штат Нью-Мексико) опубликовал видео с забавной реакцией рыжей кошки на циркового тюленя, который изо всех сил пытается привлечь ее внимание.

Чтобы впечатлить пушистика, тюлень вылезает из воды, подползает как можно ближе, раскачивается из стороны в сторону. Но его усилия напрасны – кошка остается равнодушной и смотрит в другую сторону.

В кадре также появляется еще одна кошка, но ее реакции не видно.

Юзеры в комментариях не перестают умиляться, а некоторые вспоминают, кого им напоминает тюлень. "Типичный кот. Их вообще очень сложно впечатлить", – написал один из пользователей Сети под видео.

Ролик за несколько дней набрал почти 700 тыс. просмотров, 7,3 тыс. ретвитов и комментариев, а также 25,3 тысячи лайков.

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