Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Забавная реакция кошки на циркового тюленя попала на видео

Сегодня, 12:21

Этот ролик за несколько дней набрал почти 700 тысяч просмотров

Пользователь Twitter под ником Socially Distant Steve из американского города Альбукерке (штат Нью-Мексико) опубликовал видео с забавной реакцией рыжей кошки на циркового тюленя, который изо всех сил пытается привлечь ее внимание.

Чтобы впечатлить пушистика, тюлень вылезает из воды, подползает как можно ближе, раскачивается из стороны в сторону. Но его усилия напрасны – кошка остается равнодушной и смотрит в другую сторону.

В кадре также появляется еще одна кошка, но ее реакции не видно.

Юзеры в комментариях не перестают умиляться, а некоторые вспоминают, кого им напоминает тюлень. "Типичный кот. Их вообще очень сложно впечатлить", – написал один из пользователей Сети под видео.

Читайте также:
Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Ролик за несколько дней набрал почти 700 тыс. просмотров, 7,3 тыс. ретвитов и комментариев, а также 25,3 тысячи лайков.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Сингапура, которая опубликовала на своей странице в Facebook курьезное видео драки двух крыс на парковке. За происходящим со стороны внимательно наблюдал кот. Его реакция на инцидент развеселила пользователей Сети.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, мы писали о коте по кличке Тигр, который во время онлайн-службы настоятеля Кентерберийского собора Роберта Уиллиса доставал лапой молоко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мужчина нашел в полностью сгоревшем доме своего чудом выжившего кота, видео Коты в образе культовых режиссеров: появился забавный флешмоб На фото показали кота, выжившего после стирки в машинке Жадный кот набросился на корм и прославился в интернете: видео
видео США курьез кот тюлень
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в белье
Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в белье
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе

Популярные статьи

Сегодня, 11:38Events

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 05:51Психология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

Вчера, 14:42Events

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

Вчера, 10:43Events

Сегодня Ильин день-2020: история и традиции праздника

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Наталье Могилевской – 45: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

Вчера, 07:17Events

Ильин день-2020: яркие открытки, поздравления, картинки и стихи

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака

Вчера, 06:30Events

Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

1 августаFun

Ильин день: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня

1 августаТехно

Разоряют владельцев: ТОП-7 самых ненадежных авто с пробегом

1 августаАфиша

Джейсону Момоа – 41! Лучшие роли звезды "Игры престолов"

1 августаFun

1 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

31 июляАктуально

Нарушение менструального цикла – причина бить тревогу

31 июляШоу-бизнес

Соседи Заворотнюк рассказали о встрече с актрисой: как сейчас выглядит онкобольная звезда

31 июляАктуально

Об этом не говорят вслух: что такое климакс

31 июляАфиша

Ушла из жизни известная украинская актриса, сыгравшая в сериале "Крепостная"

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Популярную телеведущую шантажируют откровенным видео
Популярную телеведущую шантажируют откровенным видео
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа
«Из пышки в худышку»: как менялась Каменских
«Из пышки в худышку»: как менялась Каменских

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять