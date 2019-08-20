Забавная реакция кота на свое отражение в зеркале умилила сеть

Животное увидело себя в увеличительном косметическом зеркале и пришло в недоумение

Удивленный своим отражением кот умилил юзеров Фото: Depositphotos

На популярной платформе Reddit пользователь под ником Despisesunrise разместил фотографию, на которой показана забавная реакция кота на отражение в увеличительном зеркале ванной комнаты.

На опубликованном фото запечатлен кот, лежащий в раковине. На умывальнике стоит увеличительное косметическое зеркальце, в котором животное увидело свою непропорционально большую голову. По всей видимости, именно это изображение привело животное в недоумение. Питомец отвел уши назад и выпучил глаза.



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Пользователи сети пришли в восторг от забавной реакции домашнего животного. "Подождите, если вы можете увидеть лицо кота в зеркале, это означает, что кот тоже может видеть ваше отражение. То есть кот на самом деле боится своего хозяина", – прокомментировал снимок один из юзеров. "Нет, я думаю, что его напугала камера", – отметил второй. "Интересно, а если бы вы с утра заглянули в это зеркало, вы не испугались бы? Не думаю", – написал третий.

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