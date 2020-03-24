На видео показали забавно играющих с домино котов: курьезный ролик

Видео быстро собрало почти восемь миллионов просмотров

Блогер из Японии Cat Navi Desk в марте 2020-го года снял для своего канала на YouTube забавный ролик, на котором показал, как его коты играют с домино. Видео быстро собрало почти восемь миллионов просмотров. Экспериментатор построил несколько хитрых сооружений, которые "активировались" питомцами (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Так, на одном из роликов домашний любимчик вылизывает тарелку, задевает одну из фишек и опрокидывает всю цепочку. На другом – кошке нужно было стукнуть фишку лапкой или нажать на звонок, тем самым запустив волну падающих костяшек.

"Коты: не важно, что происходит, пока за это дают еду", "Это лучшее, что я видел в 2020-м году. Вдоволь посмеялся!", "Единственная проблема с этими видео в том, что они заканчиваются", – пишут пользователи Сети.

К слову, Cat Navi Desk постоянно ставит эксперименты над животными: подкладывает им колокольчик, предлагает сыграть на пианино и т.д.

О том, как в Абу-Даби коты присвоили себе целый остров, смотрите на видео:

Напомним, в интернете делятся вирусными фото с котом, который разбил фигуру персонажа японской манги. Ее сложили из 2,4 тыс. деталей. О курьезном инциденте рассказал хозяин питомца на своей странице в Facebook.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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