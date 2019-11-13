"Забавное" название российского аэропорта рассмешило сеть

На фасаде здания оказалось только выложенное крупными буквами имя "Игорь"

Аэропорт в российском Челябинске Фото: instagram.com/chelyabinskii_urbanist

В Instagram-аккаунте "Челябинский урбанист" появился снимок, который рассмешил подписчиков. На фотографии показан процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова.

На размещенном в сети изображении видно, что строители нового терминала воздушной гавани успели закрепить лишь часть наименования, в результате чего на фасаде здания оказалось только выложенное крупными буквами имя "Игорь".

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"Так забавно, а почему бы не Олег?", "А "Курчатов" напишут с торца?", "Крутой? Корнелюк? Николаев?", "В такой аэропорт хочется зайти, чтобы улететь подальше и навсегда", – комментируют юзеры.

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Позже местные СМИ сообщили, что надпись на фасаде уже закончили – к "Игорю" добавили "Курчатов". На здании аэропорта планируют еще нанести изображение ученого.

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