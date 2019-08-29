Забавное ограбление котами холодильника попало на видео

Пользователи сети в комментариях восхищаются находчивостью домашних питомцев

Администратор Twitter-аккаунта RelaxMyCat опубликовали забавное видео, на котором пара котов вытаскивает еду из холодильника, пока хозяина нет рядом. "Они знают, где хорошая еда", – написал автор поста под роликом.

Пользователи сети в комментариях восхищаются находчивостью домашних питомцев. "Очень умные и находчивые кошечки у вас", – написал один из юзеров. "Я иду в морозилку! О, я тоже!" – посмеялся второй. "Да, вот только их еще нужно научить закрывать дверь холодильника", – добавил третий.

В описании аккаунта RelaxMyCat указано, что эксперты Relax My Cat создают расслабляющую музыку, помогающую кошкам успокоиться и заснуть. "Если у вашей кошки стресс, беспокойство или проблемы со сном, тогда наша музыка должна помочь", – отметили они.

Ранее "Сегодня" писали о том, как забавная реакция кота на свое отражение в зеркале умилила сеть. Кроме этого, мы рассказывали, как в Бельгии запретили кормить дворовых котов.

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