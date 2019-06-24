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Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

Полицейские усыпили зверя транквилизатором, а затем отпустили на свободу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Медведь уснул на шкафу жилого дома в США Фото: facebook.com/MissoulaCountySheriffsOffice
Медведь уснул на шкафу жилого дома в США
Фото: facebook.com/MissoulaCountySheriffsOffice

В городе Батлер-Крик (штат Монтана, США) в дом местных жителей пробрался черный медведь. Зверь заблокировал себя в комнате, устроил там беспорядок, а потом устал и уснул в шкафу. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Missoula County Sheriff's Office.

Смотрите видео: по российскому городу прошлась белая медведица


По словам владельцев дома, животное каким-то образом пробралось в помещение и смогло закрыться на замок в одной из комнат. Затем медведь начал рвать все вокруг, пытаясь выбраться, но вскоре устал и уснул в шкафу. Отмечается, что до этого хищник пробовал забраться минимум в два соседних дома. 
 

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Прибывшие полицейские постучали в окно комнаты с животным, чтобы его разбудить, но это не дало результата. В итоге зверя усыпили транквилизатором, а затем отпустили на свободу. 

Ранее "Сегодня" рассказывали, как американец приручил 700-килограммового медведя: забавное видео. Кроме этого, мы писали, как в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную

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