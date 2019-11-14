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Забавное видео: невеста прославилась благодаря щенкам на свадьбе

Животных во время официальной церемонии держали подруги девушки

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:37
Невеста пригласила на свадьбу щенков
Невеста пригласила на свадьбу щенков
Фото: Depositphotos

Американка по имени Энди Ондина решила посвятить важнейшее событие своей жизни защите животных. Девушка пригласила на свою свадьбу щенков из приюта. Животных во время официальной церемонии держали подруги Ондины.

Невеста утверждает, что таким образом она хотела доказать, что семья важна не только для людей, но и для животных. Гости мероприятия могли сразу же написать заявления об усыновлении этих маленьких четвероногих. Как стало известно позже, почти все щенки нашли себе хозяев.

Впрочем, такая выходка и не сравнится со случаем в Бразилии, где ранее в этом году прошла необычная свадебная церемония без жениха. Таким образом, 38-летняя Жуссара Дутра Коту стала первой в стране женщиной, которая вышла замуж за саму себя

А вот в жительница американской Аризоны так хотела замуж за своего возлюбленного, что, даже несмотря на его смерть, опубликовала в Facebook снимки с церемонии, на которых фотограф "вставила" жениха при помощи графического редактора. Однако молодой человек получился на снимках как призрак.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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