Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Забавное видео: звезда надела старое платье и рассмешила сеть походкой

Стилист артистки отметила, что у витражного наряда не было разрезов сзади

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
Гвинет Пэлтроу на церемонии "Эмми" Фото: instagram.com/gwynethpaltrow
Гвинет Пэлтроу на церемонии "Эмми"
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Стилист известной голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу, которая спустя год после свадьбы съехалась с мужем, прокомментировала странную походку звезды на церемонии вручения премии "Эмии". По словам Элизабет Зальцман, виной всему стало аутентичное винтажное платье Valentino 1963 года, у которого не было разрезов сзади, что сковывало движения 46-летней актрисы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Все детали о свадьбе Гвинет Пэлтроу в нашем сюжете:

Зальцман также добавила, что они решили не делать прорези, чтобы сохранить аутентичность платья из уважения к создавшему его дизайнеру Валентино Гаравани. "Несмотря на большое количество мемов, появившихся после церемонии, Пэлтроу не пожалела, что выбрала именно этот наряд", – отметила стилист.

Читайте также:
Что о вас может рассказать походка — психологический тест

К слову, церемония вручения премии "Эмии" прошла в воскресенье, 22 сентября. Гвинет Пэлтроу появилась на сцене в платье с черным топом из сетки, авангардными рукавами и узкой юбкой жемчужного цвета. Актриса объявляла победителя в номинации "Лучшая женская роль".

Напомним, на Гвинет Пэлтроу подал в суд покалеченный ею мужчина.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гвинет Пэлтроу спустя год после свадьбы съехалась с мужем Гвинет Пэлтроу не живет со своим мужем: все подробности Гвинет Пэлтроу показала редкий снимок со своими детьми Скандал: на Гвинет Пэлтроу подал в суд покалеченный ею мужчина
видео курьез платье прикол Гвинет Пэлтроу Эмми 2019
Реклама

Новости партнеров

"Навіщо? Про що жити?": слова Заворотнюк приголомшили багатьох
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь

Популярные статьи

Вчера, 14:57Fun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

Вчера, 14:51Шоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Вчера, 11:39Шоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Вчера, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряШоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

23 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

23 сентябряШоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

23 сентябряFun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

23 сентябряШоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

23 сентябряTravel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

23 сентябряШоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

23 сентябряFun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Новости партнеров

Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Едим орехи каждый день: перемены тела
Едим орехи каждый день: перемены тела
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Пирог с капустой на кефире в духовке
Пирог с капустой на кефире в духовке
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах