Забавное видео: звезда надела старое платье и рассмешила сеть походкой

Стилист артистки отметила, что у витражного наряда не было разрезов сзади

Гвинет Пэлтроу на церемонии "Эмми" Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Стилист известной голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу, которая спустя год после свадьбы съехалась с мужем, прокомментировала странную походку звезды на церемонии вручения премии "Эмии". По словам Элизабет Зальцман, виной всему стало аутентичное винтажное платье Valentino 1963 года, у которого не было разрезов сзади, что сковывало движения 46-летней актрисы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Зальцман также добавила, что они решили не делать прорези, чтобы сохранить аутентичность платья из уважения к создавшему его дизайнеру Валентино Гаравани. "Несмотря на большое количество мемов, появившихся после церемонии, Пэлтроу не пожалела, что выбрала именно этот наряд", – отметила стилист.

К слову, церемония вручения премии "Эмии" прошла в воскресенье, 22 сентября. Гвинет Пэлтроу появилась на сцене в платье с черным топом из сетки, авангардными рукавами и узкой юбкой жемчужного цвета. Актриса объявляла победителя в номинации "Лучшая женская роль".

Напомним, на Гвинет Пэлтроу подал в суд покалеченный ею мужчина.

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