Забавный клип побил рекорд по количеству просмотров в YouTube (видео)

Ролик собрал больше семи миллиардов просмотров

Самым просматриваемым видеороликом на YouTube стал клип на забавную детскую песню Baby Shark (Маленькая акула). Этот ролик собрал уже больше семи миллиардов просмотров, сообщает издание The Guardian.

Песню Baby Shark в исполнении 10-летней певицы Хоуп Сегойн записали в рамках южнокорейского образовательного проекта Pinkfong в 2016 году. Отмечается, что трек сначала стал популярным в Юго-Восточной Азии, а затем в США и Европе.

Baby Shark обогнал клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, у которого 7,03 миллиардов просмотров. Предыдущий лидер также попал в Книгу рекордов Гиннесса за рекордное количество просмотров и лайков. По состоянию на 2 ноября 2020 года разница по просмотрам между конкурентами составляет порядка трех миллионов.

Напомним, в период с апреля по июнь 2020 года YouTube устроил массовое уничтожение видео – было удалено 11,4 миллионов роликов.

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Кроме этого, комментарий из трех слов собрал рекордное количество лайков в YouTube.

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