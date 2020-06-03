Забавный "маникюр-кебаб" удивил пользователей Сети: видео

Мастера маникюра продемонстрировали процесс создания особого дизайна

Маникюрный салон Nail Sunny выложил в Instagram видео оригинального маникюра в виде кебаба, чем удивил пользователей Сети, а также привлек внимание целого ряда иностранных таблоидов, в том числе британского издания The Sun.

На опубликованном ролике мастера маникюра продемонстрировали процесс создания особого дизайна. Сначала специалист покрыла ногти одной руки зеленым лаком, затем разрезала жестяную банку и соорудила из нее маленький мангал, ножки которого прикрепила к ногтям. Из подручных средств и пластилина были также сделаны кастрюля с салатом и мини-шампуры с нанизанными на них искусственными овощами и мясом.

INSTAGRAM

На страницу салона подписались 2,2 миллиона юзеров. В аккаунте указано, что мастера работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в американском Лос-Анджелесе.

"Это очень прикольно. Как вы до такого додумались?", "Весьма оригинально", "Зависть Леди Гаги", – написали одни. "Это некрасиво", "Я ненавижу подобные дизайны", "Зачем?", "Боже, только не это", – высказались другие комментаторы.

Чем опасен маникюр и что надо требовать у мастера перед процедурой – смотрите видео:

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как маникюр помог 54-летней Саре Берроуз из британского города Макклсфилд определить опасный симптом рака.

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