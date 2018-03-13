Забавный пес с человеческим лицом "взорвал" сеть

Пес породы ши-тцу на имя Йоджи развеселил пользователей сети мордочкой, напоминающей человеческое лицо.

Владелица собаки Шанталь Деджардин из США рассказала, что она никогда не замечала сходство животного с человеком, пока не разместила его фотографию на странице в соцсети.













Фото: Chantal Desjardins

Фото: Chantal Desjardins

Фото: Chantal Desjardins

Фото: Chantal Desjardins

Фото: Chantal Desjardins

Фото: Chantal Desjardins

"Мои друзья удивились. Написали, что действительно собачка имеет человеческое лицо и умные глаза", – рассказала Деджардін. По ее словам, Йоджи гиперактивный, "всегда хочет обниматься и играть".





Напомним, овчарка Ева стала мамой для 7 выброшенных на улицу щенков – у собаки даже появилось молоко. Щенков принесла соседка. Она нашла их на улице. Лежали на бетоне и уже почти замерзли. Хозяйка Евы согласилась помочь. Отогрели приемышей и накормили.

Также сайт "Сегодня" писал, в сети стремительно набирает популярности видео, в котором две собаки мешают мужчине выбросить новогоднюю елку. Ролик просмотрели более 29 миллионов человек.

Кроме того, мы сообщали, что в Черноморске Одесской области открыли памятник собаке по кличке Лорд, который ждал у поликлиники своего умершего хозяина более 10 лет.