Забавный ролик с парнем, ракетой и котом "взорвал" интернет

На подготовку к интересному эксперименту ушло два месяца

Кот. Фото: pixabay

25-летний видеоблогер из Канада Стивен Робинсон учился строить роботов, взламывать замки, делать женские прически и мастерить летательные аппараты из хлеба. В последнем ролике Робинсон решил натренировать кота Блю запускать по голосовой команде самодельную ракету, сообщает Global news.

На подготовку к эксперименту ушло два месяца. Видеоблогер рассказывал, что намеренно усложнил задание, взяв в качестве напарника животное, которое трудно обучить.

Робинсон был знаком с основами ракетостроения по прошлым выпускам проекта, поэтому он быстро смог сделать небольшое устройство. Главной проблемой оставался Блю, который должен был в нужный момент нажать на кнопку и запустить ракету в небо.

Видеоблогер провел консультацию с профессиональным дрессировщиком, который объяснил, как лучше научить кота выполнять свою задачу в эксперименте. Сначала Блю давали еду после каждого щелчка кликером, чтобы у животного возникла ассоциация между двумя процессами. Затем это нужно было связать с нажатием на кнопку.

С помощью еды, кликера и игрушки Блю все же научился делать то, что от него требовалось. Постепенно к процессу дрессировки Робинсон добавил команду "Запускай".

Спустя несколько недель создатель веб-сериала решил, что все готово для ракетного пуска. Он поставил самодельную ракету в поле и соорудил для кота специальную пусковую кабину: вольер с местом для животного, кнопкой и специальным отверстием для самого Робинсона.

Под торжественную музыку канадец начал обратный отсчет. Но на словах "Запускай" произошел казус – Блю отказался нажимать на кнопку и улегся в вольере.

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