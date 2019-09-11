Забавный танец хозяйки потряс пса: курьезное видео

Многих зрителей рассмешила реакция питомца на происходящее

Танец девушки ошарашил пса Фото: Pixabay

Более 380 тысяч лайков в Twitter-аккаунте пользовательницы с ником Cori Barnard собрал ролик, на котором показана смешная реакция пса на танец его хозяйки. Девушка опубликовала запись с питомцем, на которой он словно от удивления выпучил глаза.

На видео женщина танцует, держась за грудь, а стоящий рядом пес широко открывает глаза, отвернувшись от героини ролика.

Многих зрителей рассмешила реакция питомца на происходящее. "Пес выглядит так, будто он только что увидел монстра", "Собака думает: "Кто-нибудь, заберите ее отсюда", "У пса либо травма на всю жизнь, либо он внезапно познал всю мудрость вселенной", – пошутил юзеры в комментариях.

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Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.

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