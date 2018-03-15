Забыл о камерах: босс занялся сексом с подчиненной в конференц-зале

Сегодня, 07:43

Руководитель сети энергоснабжения стал звездой эротических сайтов

Любовники случайно попались на горячем. Фото: pixabay
Любовники случайно попались на горячем. Фото: pixabay

В сети появилось пикантное видео из Китая, на котором руководитель сети энергоснабжения в порыве страсти навалился на свою подчиненную прямо на работе – в конференц-зале. За несколько минут до этого у него проходило совещание с сотрудниками из пяти разных провинций. Мужчина в поисках острых ощущений забыл выключить камеры и стал героем порносайтов, сообщает Mirror.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что известная актриса опубликовала видео домашнего секса.

Когда участники совещания взяли перерыв, руководитель решил использовать конференц-зал в штаб-квартире компании в Гуанчжоу в своих интересах. Впрочем, как только видео появилось в китайском интернете, то его тут же везде удалили.

Пикантный ролик можно посмотреть здесь.

Мужчину удалось идентифицировать, но он считает, что его намеренно подставили, и теперь собирается подать иск о клевете.

Напомним, известный ведущий влип в неприятную историю с интимомВедущий американского телеканала Fox News Эрик Боллинг был отстранен от работы в связи с подозрениями в рассылке коллегам интимных снимков. Боллинг якобы отправлял по меньшей мере трем женщинам, в разное время работавшим с ним на канале, фотографии мужских гениталий.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что певицу арестовали за "многообещающее" поедание банана: появилось видеоКак утверждают стражи порядка, в музыкальном ролике исполнительница слишком "многообещающе" поедает банан.

О том, как украинских женщин вербуют в секс услуги, смотрите на видео ниже
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