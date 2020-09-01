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"Забыла одеться?" Телеведущая в облегающем телесном костюме удивила зрителей

Сегодня, 10:30

Поклонники отреагировали на необычный наряд журналистки с юмором

Телеведущая из Новой Зеландии Белинда Рассел удивила зрителей "нюдовым" нарядом во время выпуска прогноза погоды в прямом эфире местного телеканала Channel 9. Многим зрителям показалось, что журналистка была абсолютно голой. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

"Я бы сказала, что 80 процентов комментариев были положительными, 10 процентов – отрицательными, но не злыми, а остальные – ну, ненавистники остаются ненавистниками", – прокомментировала инцидент ведущая в своем Instagram.

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Пользователи сети отреагировали на необычный наряд Белинды преимущественно с юмором. "Я подумал, что это корректирующее белье", "Забыла одеться, наверное", "Сначала немного удивился, а потом понял, что это такой наряд", "Мой муж выплюнул свой напиток и крикнул: "Буб, давай быстрее, Белинда без штанов!" – пишут они.

Рассел отметила, что еще ни один из ее нарядов не вызывал столько споров.

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Напомним, ранее британская телеведущая 38-летняя Холли Уиллоуби появилась на шоу Dancing on Ice ("Танцы на льду") в платье с откровенным декольте и подверглась критике со стороны зрителей.

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

Кроме этого, "Сегодня" писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире.

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Источник: instagram.com/belinda.russell
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