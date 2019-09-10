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Забывчивость жены сделала мужа миллионером

Благодаря супруге мужчина выиграл в лотерею миллион долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Американцы выиграли в лотерею миллион долларов
Американцы выиграли в лотерею миллион долларов
Фото: Depositphotos

Благодаря забывчивости жены американец из штата Южная Каролина выиграл в лотерею джекпот – миллион долларов. Пара решила потратить денежный приз на путешествие во "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея" в США. Об этом сообщает информационный портал UPI.

"Да я бы никогда в жизни не подумал, что мы сорвем куш в лотерею", – рассказывает победитель. "Больше никогда не буду заправлять машину", – пошутила супруга, когда узнала о крупном выигрыше.

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Как выяснилось, мужчина ехал в город Грир на семейной машине и заметил, что загорелся датчик низкого уровня топлива. По его словам, последний раз автомобилем пользовалась жена, которая забыла пополнить бак. Американец заехал на заправку и заодно купил забывчивой супруге лотерейный билет за десять долларов, который оказался выигрышным.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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