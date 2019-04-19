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Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

Родившиеся близнецы стали мировыми рекордсменами, утверждают врачи клиники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
В Кельне женщина родила детей с разницей в 97 дней Фото: CEN
В Кельне женщина родила детей с разницей в 97 дней
Фото: CEN

Женщина по имени Оксана из немецкого города Кельн родила двух близнецов с разницей в 97 дней, сообщает издание Thе Times.

Женщина вынашивала двойню и находилась на шестом месяце беременности (26-я неделя). 17 ноября 2018 года у нее отошли воды, и врачам пришлось провести экстренное кесарево сечение. Вес новорожденной, которую назвали Лиана, составлял всего 900 граммов. Доктора решили не вынимать второго младенца из живота матери, чтобы тот родился в положенный срок.

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"Условия были довольно хорошими благодаря второй плаценте, — отметил главврач родильного отделения Уве Шелленбергер. — Мы дали ребенку возможность полностью сформироваться". 22 февраля текущего года на свет появилась вторая девочка по имени Леони. Ее вес достигал 3,7 килограмма.

Первые несколько недель после родов Оксана провела в больнице под наблюдением врачей. После чего пациентку выписали.

По данным клиники, близнецы стали мировыми рекордсменами. "Согласно нашим исследованиям, до этого в 2012 году в Ирландии родились близнецы с разницей в 87 дней", — пояснил Шелленбергер.

Напомним, что ранее в этом году в США также успешно разделили сиамских близнецов – Анну и Хоуп Ричардс. Также мы сообщали о девочке из Индии, которая родилась с близнецом-паразитом растущим из ее туловища.

Смотрите видео: женщина родила шестерых близнецов за девять минут


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