Зачем? Известный актер пришел на "Оскар" в платье

Эпатажный наряд шоумена уже стал предметом обсуждения мировых СМИ

Билли Портер Фото: Instagram

На церемонии вручения премии "Оскар-2019", где упал получивший статуэтку Рами Малек, американский актер и певец Билли Портер эпатировал публику своим экстравагантным нарядом: классическом мужском смокинге, переходящем в вечернее женское платье до пола. Наряд сшил для актера дизайнер Кристиан Сириано, самый молодой победитель проекта "Подиум".



INSTAGRAM (@theebillyporter) 24 Фев 2019 в 3:17 PST

Эпатажный наряд шоумена уже стал предметом обсуждения мировых СМИ. Модные дизайнеры поспешили оценить креативность Портера, который с готовностью позировал фотографам, не упуская случая задержаться перед камерами.

Напомним, этот актер известен продвижением гендернофлюидного стиля (образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды).



INSTAGRAM (@theebillyporter) 24 Фев 2019 в 3:12 PST

Портер прославился ролями в сериалах "Поза", "Отжиг", "Американская история ужасов", фильмах "Ноэль" и "Клуб разбитых сердец: Романтическая история", а также озвучкой нескольких персонажей в мультфильме "Анастасия".

Напомним, сайт "Сегодня" ввел текстовую онлайн-трансляцию вручения премии Оскар-2019. Если вы хотите знать все о премии "Оскар 2019", то ранее сайт "Сегодня" писал, что необходимо знать о церемонии награждения.

Смотрите видео о том, как проходила подготовка кинопремии "Оскар 2019":

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