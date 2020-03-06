Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Задача по математике для первого класса поставила сеть в тупик: фото

Тест на своей странице в Facebook разместила Сийинг Тан из Сингапура

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:53

Простоя задача по математике для первого класса стала причиной широкой дискуссии в Facebook. Женщина по имени Сийинг Тан из Сингапура разместила на своей странице пост, в котором рассказала о своей племяннице, получившей неудовлетворительную оценку из-за якобы слишком креативного мышления.

Читайте также:
Студентка показала оптическую иллюзию с невидимой ступенькой

"Большинство может подумать, что моя племянница не умеет считать, но это не так. Она просто очень креативная девочка (по крайней мере, на мой взгляд)! Я так удивлена, что эта малышка смотрит на мир под другим углом!" – написала Сийинг Тан в Facebook.

Фото: facebook.com/viviansiyingtan

Дело в том, что в математическом тесте детей просят сосчитать, сколько уток и собак на иллюстрациях. Ответ кажется очевидным: уток – шесть, а щенков – девять. Результаты девочки оказались ошибочными? Но обратите внимание на место, куда школьница должен вписывать ответ. После пробела стоят изображения животных. Сразу становится понятно: первоклассница, наоборот, действовала строго по инструкции. Уток, смотрящих влево, точно три, а спящая собака с хвостиком влево лишь одна.

Фото: facebook.com/viviansiyingtan

Пользователи сети поддерживают первоклашку, отмечая, что она правильно решила задачу, а то, что ее задали так неоднозначно, – это проблема составителей.

Смотрите видео: французские экстрималы совершили опасный трюк

Ранее "Сегодня" писали, как в китайской провинции Сычуань задача, поставленная ученикам пятого класса, запутала взрослых по всему миру.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик Под силу только девушкам: простой трюк на видео поставил сеть в тупик Трюк с открыванием бутылки: мастер-класс от ВСУ с зениткой - яркое видео
Китай прикол задачка головоломка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Медики рассказали чем опасно закусывать алкоголь
Медики рассказали чем опасно закусывать алкоголь

Популярные статьи

Сегодня, 12:39Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Сегодня, 10:05Food

Великий пост 2020: три рецепта салатов из свеклы

Вчера, 15:04Travel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

"Дорогие друзья, очень нужна помощь": дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам

Вчера, 12:53Fun

Девушка пересадила вазон и случайно узнала, что два года жила во лжи

Вчера, 11:45Food

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

4 мартаFood

Великий пост 2020: полезное меню на день

4 мартаFun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

4 мартаFun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

4 мартаTravel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

4 мартаFun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

4 мартаFood

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

4 мартаШоу-бизнес

"У нас были очень критические моменты": Руслана рассказала об отношениях с мужем

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаШоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

Новости партнеров

Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
7 мест, где не следует использовать парфюм
7 мест, где не следует использовать парфюм
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Мозговая опровергла обвинения в адрес своего мужа
Мозговая опровергла обвинения в адрес своего мужа
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду