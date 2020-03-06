Задача по математике для первого класса поставила сеть в тупик: фото

Тест на своей странице в Facebook разместила Сийинг Тан из Сингапура

Простоя задача по математике для первого класса стала причиной широкой дискуссии в Facebook. Женщина по имени Сийинг Тан из Сингапура разместила на своей странице пост, в котором рассказала о своей племяннице, получившей неудовлетворительную оценку из-за якобы слишком креативного мышления.

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"Большинство может подумать, что моя племянница не умеет считать, но это не так. Она просто очень креативная девочка (по крайней мере, на мой взгляд)! Я так удивлена, что эта малышка смотрит на мир под другим углом!" – написала Сийинг Тан в Facebook.

Фото: facebook.com/viviansiyingtan

Дело в том, что в математическом тесте детей просят сосчитать, сколько уток и собак на иллюстрациях. Ответ кажется очевидным: уток – шесть, а щенков – девять. Результаты девочки оказались ошибочными? Но обратите внимание на место, куда школьница должен вписывать ответ. После пробела стоят изображения животных. Сразу становится понятно: первоклассница, наоборот, действовала строго по инструкции. Уток, смотрящих влево, точно три, а спящая собака с хвостиком влево лишь одна.

Фото: facebook.com/viviansiyingtan

Пользователи сети поддерживают первоклашку, отмечая, что она правильно решила задачу, а то, что ее задали так неоднозначно, – это проблема составителей.

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