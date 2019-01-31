Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 31 января
Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня
Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.
31 января: что происходит в мире
В американском городе Чикаго из-за понижения температуры до -20 градусов по Цельсию поджигают рельсы, чтобы те не разъединялись.
Год жизни кота показали в ролике за 20 секунд.
Житель США использовал собственного сына в качестве скребка, чтобы очистить машину от снега.
Американка сделала серьги из наушников AirPod.
TWITTER— pop (@bloodorgy) January 26, 2019
Самое популярное яйцо Instagram покрылось новыми трещинами.
Телекомпания CBS сняла сюжет о человеке, который написал 35 тысяч статей на "Википедии" и внес в нее больше трех миллионов правок. Им оказался 35-летний американец Стивен Прюитт.
Белорусский стартап выпустил приложение Wanna Kicks для примерки кроссовок в дополненной реальности
- В Токио открыли интересное кафе: можно увидеть, как перерабатывается мусор прямо за окнами.
TWITTER— 東京都武蔵野市 (@musashino_hope) January 28, 2019
- В Италии (Локана) предлагают заплатить до 9 тысяч евро (285 тысяч гривен) желающим переехать туда на постоянное место жительства. Все просто: властям населенного пункта нужны налогоплательщики.
- Кошка несколько минут покрутилась в стиральной машине и выжила.
- Беременной актрисе Эми Шумер вручили необычный торт.
- Пес выпил капучино, не отходя от окошка выдачи напитков.
TWITTER— JodieBrooke (@JodieBrooke2) January 28, 2019
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