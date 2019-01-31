Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 31 января

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Курьезные новости 31 января читаем онлайн Фото: pixabay

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

31 января: что происходит в мире

В американском городе Чикаго из-за понижения температуры до -20 градусов по Цельсию поджигают рельсы, чтобы те не разъединялись.

Год жизни кота показали в ролике за 20 секунд.

Житель США использовал собственного сына в качестве скребка, чтобы очистить машину от снега.

Американка сделала серьги из наушников AirPod.

Самое популярное яйцо Instagram покрылось новыми трещинами.

INSTAGRAM 29 Янв 2019 в 2:10 PST

Телекомпания CBS сняла сюжет о человеке, который написал 35 тысяч статей на "Википедии" и внес в нее больше трех миллионов правок. Им оказался 35-летний американец Стивен Прюитт.



Белорусский стартап выпустил приложение Wanna Kicks для примерки кроссовок в дополненной реальности

В Токио открыли интересное кафе: можно увидеть, как перерабатывается мусор прямо за окнами.

В Италии (Локана) предлагают заплатить до 9 тысяч евро (285 тысяч гривен) желающим переехать туда на постоянное место жительства. Все просто: властям населенного пункта нужны налогоплательщики.

Локана Фото: Google

Кошка несколько минут покрутилась в стиральной машине и выжила.

Кошка жива Фото: SWNS

Беременной актрисе Эми Шумер вручили необычный торт.

INSTAGRAM 28 Янв 2019 в 3:12 PST

Пес выпил капучино, не отходя от окошка выдачи напитков.

Напомним, ранее мы писали, что на парковке в городе Манчестер (Великобритания) мужчина по имени Роб Фаррелл обнаружил странный гибрид Renault Megane и Mercedes . Об этом он написал в своем Facebook, прикрепив соответствующее фото.

Смотрите видео: в Украине появилась новая религия для людей с хорошим чувством юмора



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