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Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 31 января

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Владимир Грисюк
31 января, 13:12
Курьезные новости 31 января читаем онлайн Фото: pixabay
Курьезные новости 31 января читаем онлайн
Фото: pixabay

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

31 января: что происходит в мире

  • В американском городе Чикаго из-за понижения температуры до -20 градусов по Цельсию поджигают рельсы, чтобы те не разъединялись.

  • Год жизни кота показали в ролике за 20 секунд.

  • Житель США использовал собственного сына в качестве скребка, чтобы очистить машину от снега.

  • Американка сделала серьги из наушников AirPod.

  • Самое популярное яйцо Instagram покрылось новыми трещинами.

INSTAGRAM

 

  • Телекомпания CBS сняла сюжет о человеке, который написал 35 тысяч статей на "Википедии" и внес в нее больше трех миллионов правок. Им оказался 35-летний американец Стивен Прюитт.

  •  

  • Белорусский стартап выпустил приложение Wanna Kicks для примерки кроссовок в дополненной реальности 

  • В Токио открыли интересное кафе: можно увидеть, как перерабатывается мусор прямо за окнами.
  • В Италии (Локана) предлагают заплатить до 9 тысяч евро (285 тысяч гривен) желающим переехать туда на постоянное место жительства. Все просто: властям населенного пункта нужны налогоплательщики.
Локана Фото: Google
  • Кошка несколько минут покрутилась в стиральной машине и выжила.
Кошка жива Фото: SWNS
  • Беременной актрисе Эми Шумер вручили необычный торт. 
INSTAGRAM

 

  • Пес выпил капучино, не отходя от окошка выдачи напитков.
Напомним, ранее мы писали, что на парковке в городе Манчестер (Великобритания) мужчина по имени Роб Фаррелл обнаружил странный гибрид Renault Megane и Mercedes. Об этом он написал в своем Facebook, прикрепив соответствующее фото.
 
Смотрите видео: в Украине появилась новая религия для людей с хорошим чувством юмора
 

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Источник: Сегодня
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