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Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 5 февраля

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:02
Читайте самые прикольные новости за 5 февраля Фото: Сегодня
Читайте самые прикольные новости за 5 февраля
Фото: Сегодня

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

5 февраля: что происходит в Украине и мире

  • Весьма спорный детский контент появляется на канале YouTube Kids. В сети эти ролики называют "оазисом безумия и психоделики".

  • Визажист сменила расу при помощи макияжа.

  • Кот выбежал на поле во время футбольного матча и сорвал аплодисменты.

  • Школьник придумал, как можно быстро убрать снег и еще и повеселиться.

Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января и 1 февраля.

Смотрите видео: в Украине появилась новая религия для людей с хорошим чувством юмора

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Источник: Сегодня
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