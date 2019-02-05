Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 5 февраля
Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня
Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.
5 февраля: что происходит в Украине и мире
- Весьма спорный детский контент появляется на канале YouTube Kids. В сети эти ролики называют "оазисом безумия и психоделики".
TWITTER— pizza totino's boy (@jezicorivera) February 1, 2019
TWITTER— pizza totino's boy (@jezicorivera) February 1, 2019
TWITTER— pizza totino's boy (@jezicorivera) February 1, 2019
- Визажист сменила расу при помощи макияжа.
Кот выбежал на поле во время футбольного матча и сорвал аплодисменты.
TWITTER— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 2, 2019
- Школьник придумал, как можно быстро убрать снег и еще и повеселиться.
Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января и 1 февраля.
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Источник: Сегодня