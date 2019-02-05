Заголовки дня: онлайн-лента самых прикольных новостей 5 февраля

Коротко о самых забавных новостях сегодняшнего дня

Читайте самые прикольные новости за 5 февраля Фото: Сегодня

Каждый день в Украине и мире происходит что-то интересное. Очень сложно уследить за всем, тем более написать об этом. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил свою ленту интересных и просто забавных новостей в форме заголовков, фото, видео и скриншотов. Все, как вы любите.

5 февраля: что происходит в Украине и мире

Весьма спорный детский контент появляется на канале YouTube Kids. В сети эти ролики называют "оазисом безумия и психоделики".

Визажист сменила расу при помощи макияжа.

Кот выбежал на поле во время футбольного матча и сорвал аплодисменты.

TWITTER— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 2, 2019

Школьник придумал, как можно быстро убрать снег и еще и повеселиться.

Напомним, аналогичную подборку самых забавных и интересных новостей мы делали 31 января и 1 февраля.

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