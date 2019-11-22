"Закрой окно!" Жесткая ссора пассажиров самолета попала на видео

Мужчины не смогли договориться и поссорились на борту авиалайнера

Пассажиры самолета повздорили из-за шторки иллюминатора Фото: Suhyeon Choi on Unsplash

В Instagram-аккаунте PassengerShaming появилась видеозапись курьезного инцидента на борту пассажирского авиалайнера. Неизвестные пассажиры не смогли договориться по поводу положения шторки иллюминатора между их кресел и поругались. "И это взрослые люди", – указано в подписи к посту.

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Автор ролика предпринимает несколько попыток задвинуть шторку, тогда как сидящий перед ним мужчина каждый раз ее поднимает. Несмотря на вмешательство бортпроводника, борьба продолжается, и, в конце концов, второй участник конфликта ставит на иллюминатор руку так, чтобы он стал недоступен для соседа.

Смотрите видео: пассажирка проветрила самолет, распахнув двери

Ранее "Сегодня" писали, как на борту Boeing 737-340 Пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет. Аналогичный инцидент имел место в международном аэропорту Тяньхэ, что в китайском округе Ухань.Пассажирка авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийный выход перед взлетом воздушного судна. Женщина объяснила своей поступок тем, что в салоне было "слишком душно".

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