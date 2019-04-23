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Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

Бортпроводники обычно игнорируют подобные курьезные ситуации, но не в этот раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:13
Бортпроводники проучили уединившихся пассажиров
Бортпроводники проучили уединившихся пассажиров
Фото: Depositphotos

Пассажиры самолета, занимающейся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора. По словам бортпроводницы, занимающихся любовными утехами в уборной путешественников всегда выдает "трясущаяся дверь". Как правило, сотрудники авиакомпании на борту самолета игнорируют подобные ситуации. Однако в этот раз стюардесса захотела подшутить над закрывшимися в туалете пассажирами, пишет Daily Mail.

"Посмотрите, у нас тут двое уединились в туалете. Давайте поздравим их, когда выйдут", — проинструктировал старший бортпроводник.

Когда пара вышла из туалета, экипаж встретил их аплодисментами.

"От имени всей команды мы хотим поздравить вас со вступлением в mile high club!" — поприветствовал старший бортпроводник, открывая бутылку шампанского (mile high club — "клуб занимавшихся сексом в самолете").

Напомним, как стюардессы оценивают пассажиров в самолете: любопытные детали. Также "Сегодня" писали, как стюардессу выгнали с работы из-за желавшего свадьбы жениха.

Смотрите видео: отец стюардессы купил билеты на все ее рейсы

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