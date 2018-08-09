Запертый в туалете мужчина пробил стену и голышом вырвался на волю

Пока офицер спал, военнослужащие решили подшутить над ним

Мужчину закрыли в туалете. Фото: pixabay

Капитану британской армии грозит наказание за погром в туалете, где его заперли подчиненные. Офицер крепко уснул после обильных возлияний, которые последовали за официальной церемонией. Пока он спал, военнослужащие решили подшутить над ним. Его раздели догола, отнесли в казарменный туалет и заперли.

Дыра в туалете Фото: Militarytimes

Через шесть часов капитан пробудился и обнаружил, что попал в безвыходную ситуацию. Он принялся колотить по двери и кричать, чтобы его выпустили. Подчиненные ответили, что отопрут туалет только после повышения жалования.

После этого взбешенный и по-прежнему пьяный офицер разбил унитаз, оторвал стальной поручень и принялся громить им туалет. Вскоре в стене образовалась вмятина. Он сосредоточился на ней, продолбил в стене отверстие и выбрался на свободу.

Поскольку правила запрещают употребление алкоголя, ему грозит крупный штраф. Кроме того, возможно, ему придется возместить нанесенный ущерб.

"Хочется верить, что однажды он увидит смешную сторону произошедшего, — цитирует издание слова источника. — Как минимум он продемонстрировал впечатляющую предприимчивость, применив имевшиеся в его распоряжении средства для решения трудной задачи будучи в состоянии сильного опьянения".

Напомним, 30 розыгрышей, которые всколыхнули все человечество. Кроме этого. мы писали о том, что отец придумал для детей "самый интересный розыгрыш".

Смотрите видео: девушка из-за неудачной шутки на видео чуть не осталась без головы