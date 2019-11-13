Запрет полиэтиленовых пакетов в Украине: интересные факты, почему это хорошо

"Сегодня" рассказывают, когда появились пластиковые пакеты и что с ними не так

В Украине запретили пластиковые пакеты Фото: Pixabay

12 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о запрете полиэтиленовых пакетов, который вступит в силу 1 января 2022 года. Украинцам должны научиться жить по-новому, не используя пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм в магазинах, супермаркетах, кафе и ресторанах.

Ограничение не коснется биоразлагаемых пластиковых пакетов и сверхлегких пластиковых пакетов шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), которые используются для упаковки и перевозки свежего мяса, рыбы, продуктов из них. Обойдут бан также пакеты, которые используются в магазинах для первичной упаковки сыпучих продуктов и льда.

Смотрите видео: в чем суть запрета полиэтиленовых пакетов в Украине

Когда появились пластиковые пакеты и что с ними не так

Каждую секунду в мире используется 160 тысяч пластиковых пакетов.

Массово производить пластиковые пакеты начали американцы в 1957 году. В супермаркетах пакеты появились 20 лет спустя – в 1977-м.

На повторную переработку попадает 1–3% использованных пакетов. Это стоит четыре тысячи долларов за одну тонну.

Каждый год из-за пластиковых пакетов в мире погибает 100 тысяч морских животных и около один миллион морских птиц. Чаще всего они принимают кульки за еду.

80% всего мусора, загрязняющего Мировой океан, – это пластик.

Пластик производится из невозобновляемых ресурсов, таких как нефтепродукты и природный газ, добыча которых вредит окружающей среде. Количества нефти, используемого для изготовления одного полиэтиленового пакета, достаточно, чтобы проехать 11 метров на машине.

Пластиковые пакеты разлагаются в среднем 300-700 лет (в зависимости от материала). Это означает, что еще ни один из когда-либо сделанных кульков полностью не распался.

Во многих странах действует так называемый пятицентовый налог на полиэтиленовые пакеты (15c plastic bag tax). В Великобритании это помогло сократить их использование на 85%, а в Ирландии – на 90%.

Напомним, ранее "Сегодня" подробно рассказывали, в чем суть запрета полиэтиленовых пакетов в Украине.

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