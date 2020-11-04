Запрет порносайтов заставил людей выходить на протесты. Они заявляют о нарушении прав человека

Активисты вышли на улицы Бангкока с плакатами "Свободу Pornhub" и "Верните Pornhub"

190 самых больших порнографических сайтов в мире (Pornhub в том числе) с 3 ноября запретили в стране власти Таиланда. Это решение вызвало волну протестов – активисты вышли на улицы Бангкока с плакатами "Свободу Pornhub" и "Верните Pornhub". Об этом пишут таблоид Daily Mail.

В социальных сетях запустили масштабный флншмоб с хештегами #SavePornhub и #HornyPower. Все посты сопровождаются гневными комментариями в адрес Министерства цифровой экономики. Люди называют решение властей цензурой и нарушением права выбора человека.

В правительстве решение о блокировке объяснили частью программы по борьбе с порнографией и игорными сайтами в рамках закона о киберпреступности.

Директор фонда Manushya Foundation Эмили Прадичит заявила, что это решение свидетельствует о том, что Таиланд является "страной цифровой диктатуры, где консерваторы пытаются контролировать то, что молодые люди смотрят, говорят и делают в интернете".

К слову, Таиланд входил в первую двадцатку стран по количеству пользователей Pornhub (данные за 2019 год). Пользователи из Таиланда находились на сайте в среднем 11 минут 21 секунду – это самый большой показатель в мире.

Pornhub – интернет-ресурс, предоставляющий пользователям доступ к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порносайтов в мире. Pornhub запустили в Монреале. С 2007-го года у него есть офисы в Сан-Франциско, Хьюстоне, Новом Орлеане и Лондоне. В марте 2010-го года Pornhub перекупила компания Manwin (ныне – MindGeek), владеющей многими другими аналогичными платформами.

Напомним ранее мы писали, как порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей Сети.

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Также были названы самые частые ошибки при поиске порно.

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