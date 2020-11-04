Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Запрет порносайтов заставил людей выходить на протесты. Они заявляют о нарушении прав человека

Сегодня, 12:56

Активисты вышли на улицы Бангкока с плакатами "Свободу Pornhub" и "Верните Pornhub"

190 самых больших порнографических сайтов в мире (Pornhub в том числе) с 3 ноября запретили в стране власти Таиланда. Это решение вызвало волну протестов – активисты вышли на улицы Бангкока с плакатами "Свободу Pornhub" и "Верните Pornhub". Об этом пишут таблоид Daily Mail.

В социальных сетях запустили масштабный флншмоб с хештегами #SavePornhub и #HornyPower. Все посты сопровождаются гневными комментариями в адрес Министерства цифровой экономики. Люди называют решение властей цензурой и нарушением права выбора человека.

В правительстве решение о блокировке объяснили частью программы по борьбе с порнографией и игорными сайтами в рамках закона о киберпреступности.

Директор фонда Manushya Foundation Эмили Прадичит заявила, что это решение свидетельствует о том, что Таиланд является "страной цифровой диктатуры, где консерваторы пытаются контролировать то, что молодые люди смотрят, говорят и делают в интернете".

Читайте также:
Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ к порно и призвал всех сидеть дома

К слову, Таиланд входил в первую двадцатку стран по количеству пользователей Pornhub (данные за 2019 год). Пользователи из Таиланда находились на сайте в среднем 11 минут 21 секунду – это самый большой показатель в мире.

Pornhub – интернет-ресурс, предоставляющий пользователям доступ к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порносайтов в мире. Pornhub запустили в Монреале. С 2007-го года у него есть офисы в Сан-Франциско, Хьюстоне, Новом Орлеане и Лондоне. В марте 2010-го года Pornhub перекупила компания Manwin (ныне – MindGeek), владеющей многими другими аналогичными платформами.

Напомним ранее мы писали, как порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей Сети.

Смотрите видео: британские политики посещают порносайты в рабочее время

Также были названы самые частые ошибки при поиске порно.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ к порно и призвал всех сидеть дома Дочь Стивена Спилберга Микаэла стала порноактрисой: неожиданная реакция родителей Украина выбилась в лидеры по просмотрам порно: что и сколько времени смотрим
Таиланд порно запреты PornHub
Источник: twitter.com/MuhammadKolo_
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Дружина героя Тоттенхема
Дружина героя Тоттенхема
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить

Популярные статьи

Сегодня, 06:07Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Сегодня, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

Сегодня, 05:55Events

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

Сегодня, 05:55Fun

Как на самом деле выглядели Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках

Сегодня, 05:05Events

4 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:57Шоу-бизнес

"Я не хочу к ней приближаться": экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

Вчера, 13:33Food

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Вчера, 05:55Fun

Женщина узнала о пятой беременности в скорой по дороге в роддом (фото)

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

2 ноябряШоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

2 ноябряАнонс

Ток-шоу "Говорить Україна" раскроет семейные тайны звездного хореографа

2 ноябряШоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

2 ноябряШоу-бизнес

Потап впервые раскрыл причину распада "Время и Стекло": что будет делать Дорофеева

2 ноябряШоу-бизнес

"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

2 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

1 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Жена Кошевого из "Квартал 95" ошарашила новой внешностью
Жена Кошевого из "Квартал 95" ошарашила новой внешностью
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Капуста квашеная в рассоле в банке на зиму: рецепт с фото
Капуста квашеная в рассоле в банке на зиму: рецепт с фото
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику
Забыла лифчик: неопрятная Волочкова опозорилась на награждении
Забыла лифчик: неопрятная Волочкова опозорилась на награждении
Как выглядели Бузова, Галкин, Киркоров и другие до славы
Как выглядели Бузова, Галкин, Киркоров и другие до славы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять