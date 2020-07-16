Зарабатывает по 200 тысяч гривен: парень из-за своей внешности пережил травлю, а затем прославился в Сети

В школе парень был жертвой издевательств, из-за акне его называли "лицо-пицца"

33-летний британец Скотт МакГлинн из Уэльса имеет более 170 тысяч подписчиков в Instagram и может зарабатывать по шесть тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч гривен) за свои посты о красоте и уходе за кожей. Однако в школе парень был жертвой издевательств, из-за акне его называли "лицо-пицца".

Буллинг начался, когда Скотту было 12 лет. На его лице и спине была сильная угревая сыпь, из-за этого он чувствовал себя одиноко и подавленно. Парень избегал уроков физкультуры, чтобы не переодеваться вместе со всеми.

"Когда люди комментировали мою внешность, это влияло на мою самооценку. Я ходил, опустив глаза вниз, и надеялся, что никто ничего не скажет. Я не думаю, что учителя знали, как решать подобные ситуации", – вспомнил МакГлинн в интервью для издания BBC.

Британец отмечает, что справиться с этой ситуацией, а затем прославиться в Instagram, ему помогли родные и близкие.

"К счастью, у меня не было мыслей о самоубийстве, и только потому, что у меня есть семья. Если бы ее не было, я не знаю, что бы со мной случилось", – признался мужчина.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Недавно Скотт выпустил свои мемуары под названием "Выход", а его подкаст вошел в первую пятерку в британском чарте iTunes. С ним пытались связаться те, кто травили его в школе. Однако Скотт ничего не хочет о них знать.

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