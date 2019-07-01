Застрявшая в лифте итальянка выжила благодаря алкоголю

У пострадавшей не было с собой никаких средств связи, сообщают СМИ

В Италии женщина застряла в лифте на 27 часов Фото: Depositphotos

28 июня жительница итальянского города Падуя застряла в лифте и провела в замкнутом пространстве кабинки при температуре выше 30 градусов 27 часов. Женщине удалось выжить благодаря коробке с вином, сообщает газета Corriere del Veneto.

Как пишет издание, курьезный инцидент произошел в 9:30 утра по местному времени. Итальянка вызвала лифт, чтобы встретить у парадной двери уборщицу и отнести в погреб коробку с вином. Когда лифт остановился, выяснилось, что в кабине нет аварийной кнопки для вызова помощи. В тот день температура на улице достигала 30 градусов, однако в замкнутой кабине лифта воздух нагрелся до 50 градусов. Женщина призналась, что сломала горлышко одной из бутылок и небольшими порциями пила алкогольный напиток, чтобы не умереть от обезвоживания.

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Уточняется, что у пострадавшей не было с собой никаких средств связи, а пришедшая уборщица не услышала крики застрявшей хозяйки квартиры. Она, предположительно, все это время работала в наушниках.

Спустя сутки итальянку обнаружила ее дочь, волновавшаяся из-за того, что мать не отвечала на телефонные звонки. Она услышала крик из кабины лифта и вызвала пожарных, которые освободили застрявшую итальянку. Отмечается, что ей не понадобилась медицинская помощь.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске предложили решение проблемы опасных и аварийных лифтов. Также "Сегодня" сообщали, что делать, если в доме долго не работает лифт.

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