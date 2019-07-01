Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Застрявшая в лифте итальянка выжила благодаря алкоголю

У пострадавшей не было с собой никаких средств связи, сообщают СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
В Италии женщина застряла в лифте на 27 часов
В Италии женщина застряла в лифте на 27 часов
Фото: Depositphotos

28 июня жительница итальянского города Падуя застряла в лифте и провела в замкнутом пространстве кабинки при температуре выше 30 градусов 27 часов. Женщине удалось выжить благодаря коробке с вином, сообщает газета Corriere del Veneto.

Как пишет издание, курьезный инцидент произошел в 9:30 утра по местному времени. Итальянка вызвала лифт, чтобы встретить у парадной двери уборщицу и отнести в погреб коробку с вином. Когда лифт остановился, выяснилось, что в кабине нет аварийной кнопки для вызова помощи. В тот день температура на улице достигала 30 градусов, однако в замкнутой кабине лифта воздух нагрелся до 50 градусов. Женщина призналась, что сломала горлышко одной из бутылок и небольшими порциями пила алкогольный напиток, чтобы не умереть от обезвоживания.

Смотрите видео: в Харькове жильцы девятиэтажки почти полгода живут без лифта


Уточняется, что у пострадавшей не было с собой никаких средств связи, а пришедшая уборщица не услышала крики застрявшей хозяйки квартиры. Она, предположительно, все это время работала в наушниках.

Спустя сутки итальянку обнаружила ее дочь, волновавшаяся из-за того, что мать не отвечала на телефонные звонки. Она услышала крик из кабины лифта и вызвала пожарных, которые освободили застрявшую итальянку. Отмечается, что ей не понадобилась медицинская помощь.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске предложили решение проблемы опасных и аварийных лифтов. Также "Сегодня" сообщали, что делать, если в доме долго не работает лифт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В новостройке Батуми оборвался лифт с пассажирами: есть пострадавшие В Харькове жильцы девятиэтажки почти полгода живут без лифта В Днепре оборвался лифт с людьми В Киеве поймали вора лифтовых катушек
видео Италия курьез лифт вино
Реклама

Новости партнеров

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей
4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?

Популярные статьи

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:17Events

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

Вчера, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Вчера, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Вчера, 12:40Техно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Вчера, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Вчера, 09:41Events

Поздравления с Днем молодежи в картинках и смс

Вчера, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 08:35Техно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

29 июняТехно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

29 июняПсихология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

28 июняШоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

28 июняШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили британцев

Новости партнеров

Слишком вкусная закуска за 10 минут. Попробуйте и убедитесь сами
Слишком вкусная закуска за 10 минут. Попробуйте и убедитесь сами
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь