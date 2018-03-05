Застрявшего в стене опоссума спасали полчаса: забавное фото

Животное оказалось слишком толстым, чтобы пролезть в дыру

В австралийском городе Мельбурн опоссум попытался пролезть на кухню частного дома, но застрял в стене, сообщает Daily Mail.

В кухонной стене появилась дыра после ремонта. Животное хотело попасть в дом через него, однако смогло протиснуться на кухню лишь наполовину.

Фото: Caters News

Хозяева дома попытались протолкнуть опоссума, но он оказался слишком толстым. Все это время испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.

Пришлось расширить проем в стене и успокаивать опоссума, кормя виноградом. "Спасательная операция" заняла 30 минут. После освобождения животное убежало.

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