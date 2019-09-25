"Засветилась" без белья: Иванка Трамп жестко оконфузилась в ООН

Дочь президента США появилась на конференции в белой юбке Prada за 2130 долларов и голубой блузке

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Старший советник президента США Иванка Трамп оконфузилась на конференции о религиозной свободе в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Женщину раскритиковали после того, как в сети появились снимки и видео из мероприятия. На них показано, как через облегающую блузку дочери Трампа просвечивается грудь.

Иванка появилась на конференции в белой юбке Prada за 2130 долларов, а также голубой блузке строгого покроя, но при этом она выбрала мягкий бюстгальтер.

Однако старший советник президента США пока никак не отреагировала на инцидент. В Instagram она разместила фото и видео с мероприятий, выбрав те, на которых ее внешний вид не столь откровенен.

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К слову, многие пользователи сети отметили, что женщина выглядит отлично. А вот писатель Грант Стерн решил пошутить. "Сдержанное появление Иванки Трамп на Генассамблее ООН в качестве представителя Америки во всем мире", – написал он в своем Twitter. Один из подписчиков добавил: "В честь климатического саммита ООН Иванка перешла на новые энергосберегающие галогенные лампы".

Иванка Мари Трамп – старшая дочь 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с марта 2017 года ассистент главы государства. Она родилась в октябре 1981 года в Нью-Йорке в первом браке Дональда Трампа и модели чешского происхождения Иваны Зельничковой. В этом браке, длившемся 15 лет, родились трое детей: старший сын Дональд Джон, Иванка Мари и Эрик Фредерик.

Ранее "Сегодня" писали, как Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с победой на внутренних выборах в Консервативной партии. Стоит отметить, что над Иванкой Трамп смеялись также из-за выражения "Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает", выдав его у себя в Twitter за китайскую пословицу. Однако знатоки китайского языка и сами жители Поднебесной сошлись на том, что никакого отношения это к их культуре не имеет.

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