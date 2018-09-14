"Зависть Брежнева": девушка с необычными бровями взорвала сеть

Подписчики Софии разделились во мнениях

София Хаджипантели. Фото: instagram.com/sophiahadjipanteli

22-летняя модель София Хаджипантели прославилась в сети благодаря своим густым бровям. Девушка греческого происхождения красит брови в яркий черный цвет, а фото выкладывает в Instagram под хештегом #UnibrowMovement.

Сейчас страница модели в Instagram насчитывает 225 тыс. подписчиков и их количество только увеличивается. Девушка также ведет бьюти-блог на YouTube.

София Хаджипантели. Фото: instagram.com/sophiahadjipanteli София Хаджипантели. Фото: instagram.com/sophiahadjipanteli София Хаджипантели. Фото: instagram.com/sophiahadjipanteli София Хаджипантели. Фото: instagram.com/sophiahadjipanteli София Хаджипантели. Фото: instagram.com/sophiahadjipanteli София Хаджипантели. Фото: instagram.com/sophiahadjipanteli София Хаджипантели. Фото: instagram.com/sophiahadjipanteli 1/7

Подписчики Софии разделились во мнениях, оценивая ее красоту: "Что-то не очень", "Зачем это делать?", "Простите, но это кошмар", "Ненавижу таких выскочек", "Зависть Брежнева", – пишут одни. "А по-моему, она красотка", "Супер. Так и надо", "Нужно себя проявлять", "Ты – молодец, я восхищаюсь твоей красотой и женственностью", – комментируют другие юзеры.

Софию часто сравнивают с мексиканской художницей Фридой Кало, которая также известна своими густыми бровями.

"Я каждый день просыпаюсь и вижу ужасные комментарии. Но это мотивирует меня еще больше", – комментирует негативные отзывы юная девушка.

Напомним, 19-летняя модель отказывается выщипывать волосы на переносице. Также читайте, как вернуть бровям природную густоту.

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