Завистливая россиянка пошла на криминал ради шубы бывшей жены своего возлюбленного

Сумма ущерба составила 28 тысяч гривен

Россиянка украла шубу. Фото: pixabay

В Сургуте задержали 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже шубы. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщила пресс-служба управления МВД по ХМАО.

По данным следствия, женщина вместе с возлюбленным пришла в квартиру его бывшей жены. Там она увидела норковую шубу хозяйки и обиделась на друга, что он не сделал ей такого же дорогого подарка. Подозреваемая похитила меховое изделие, но потом осознала, что летом не сможет его носить, и продала за пять тысяч рублей.

В полицию в связи с кражей шубы обратилась ее владелица. Сумма ущерба составила 28 тысяч гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка была установлена подозреваемая. Ею оказалась ранее судимая, находившаяся в федеральном розыске за неявку на суд по делу о краже. Теперь любительнице шуб грозит новый срок за кражу.

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