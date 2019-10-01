Зеленский на брифинге "подколол" Мендель: видео

Глава государства спросил у пресс-секретаря, не толкала ли она журналистов

Зеленский на брифинге пошутил над Мендель Фото: facebook.com/president.gov.ua

Во вторник, 1 октября, Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочный брифинг, на котором объяснил журналистам решение касательно хода Минских переговоров. Однако на серьезной встрече не обошлось без шуток.

Вначале брифинга перед представителями СМИ выступила пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель. "Коллеги, спасибо, что вы так быстро собрались", – заявила она, пригласив к микрофону Владимира Зеленского. Тот, в свою очередь, спросил у Юлии, не толкала ли она журналистов, тем самым вспомнив о недавнем случае, когда пресс-секретарь оттолкнула корреспондента одного из украинских изданий, который попытался задать вопросы руководителю Офиса Президента Андрею Богдану и самому Зеленскому.

После слов Президента Украины в зале был слышен смех.

Смотрите видео: в первые минуты переговоров с Трампом Зеленский успел пошутить

Видео: Reuters

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился в Киеве с известным актером Томом Крузом. "Пригласил его, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные виды", – написал гарант в Facebook.

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