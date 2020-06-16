Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жадный кот набросился на корм и прославился в интернете: видео

Сегодня, 05:55

Пользователи сети принялись шутить, сравнивая котика с бегемотом и змеей

Житель американской Филадельфии опубликовал на своей страничке в Twitter курьезный ролик, на котором продемонстрировал своих котов во время обеда. Казалось бы, обычная картина. Однако, если присмотреться, можно увидеть с какой жадностью серый пушистик по кличке Люк глотает свой корм.

"Какой на свете кот ест вот так?" – спросил у подписчиков владелец животного.

Пользователи сети принялись шутить, сравнивая котика с бегемотом и змеей, а кто-то начал делиться фотографиями и видео со своими любимчиками. "У твоего кота в роду были змеи?", "Это я схомячил четверть своего буррито за один укус", "Черный кот такой: окей, Карл, какого черта", – пишут пользователи сети.

Видео: twitter.com/tramL116

Читайте также:
"Открыл для себя новый мир": на видео показали забавную реакцию кота на мороженое

Некоторые юзеры посоветовали парню завести отдельные миски для каждого питомца, ведь "напуганный кот съедает больше положенного, что может привести к ожирению и проблемам со здоровьем".

Смешной ролик посмотрели около восьми миллионов раз, а пост с ним набрал 575 тыс. лайков и 184 тыс. ретвитов.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Напомним, мы рассказывали о коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Парень прославился благодаря игре с котами на пианино: видео "Открыл для себя новый мир": на видео показали забавную реакцию кота на мороженое Вирусное видео про кота-вратаря оказалось фейком: автор раскрыл секрет Пропавший кот вернулся домой и сильно удивил хозяйку: фото
видео курьез кот прикол корм
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки

Популярные статьи

Вчера, 19:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 18:42Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Вчера, 15:19Travel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

Вчера, 11:33Fun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

Вчера, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

14 июняFun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

14 июняШоу-бизнес

Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного

14 июняFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

14 июняWellness

Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

14 июняWellness

Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

14 июняПсихология

Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

13 июняTravel

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

13 июняШоу-бизнес

"Если бы я тогда узнала, никакой бы свадьбы не было": муж Снежаны Онопко заработал на ней 80 тысяч долларов

13 июняFood

Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

13 июняFood

Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок

Новости партнеров

"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Как выглядели наложницы султана из
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни
Якщо хочете прожити довше. Що їсти та пити в спеку
Якщо хочете прожити довше. Що їсти та пити в спеку
З якою групою крові люди найрідше інфікуються коронавірусом
З якою групою крові люди найрідше інфікуються коронавірусом
Рідкісні фото зірок
Рідкісні фото зірок "до" і "після" молодості
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати
Галкін відверто розповів про особисте життя з 71-річною Пугачовою
Галкін відверто розповів про особисте життя з 71-річною Пугачовою

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять