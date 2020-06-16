Жадный кот набросился на корм и прославился в интернете: видео

Пользователи сети принялись шутить, сравнивая котика с бегемотом и змеей

Житель американской Филадельфии опубликовал на своей страничке в Twitter курьезный ролик, на котором продемонстрировал своих котов во время обеда. Казалось бы, обычная картина. Однако, если присмотреться, можно увидеть с какой жадностью серый пушистик по кличке Люк глотает свой корм.

"Какой на свете кот ест вот так?" – спросил у подписчиков владелец животного.

Пользователи сети принялись шутить, сравнивая котика с бегемотом и змеей, а кто-то начал делиться фотографиями и видео со своими любимчиками. "У твоего кота в роду были змеи?", "Это я схомячил четверть своего буррито за один укус", "Черный кот такой: окей, Карл, какого черта", – пишут пользователи сети.

Видео: twitter.com/tramL116

Некоторые юзеры посоветовали парню завести отдельные миски для каждого питомца, ведь "напуганный кот съедает больше положенного, что может привести к ожирению и проблемам со здоровьем".

Смешной ролик посмотрели около восьми миллионов раз, а пост с ним набрал 575 тыс. лайков и 184 тыс. ретвитов.

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Напомним, мы рассказывали о коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

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