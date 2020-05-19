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"Жаль ее будущего мужа": невеста поразила странной выходкой перед свадьбой

Этот поступок вызвал шквал критики со стороны пользователей социальных сетей

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:03

Участники закрытого Facebook-сообщества опубликовали скриншот переписки, в которой анонимная невеста обращается к гостье с просьбой "спрятать" тату на теле, а также покрасить ее голубые волосы в "более естественный цвет". По мнению женщины, внешность последней не сочеталась с интерьером на свадьбе. Это вызвало шквал критики со стороны пользователей соцсетей, пишет издание Daily Mail.

Гостья мероприятия не стала временить с ответом, она написала, что не собирается менять цвет волос и отметила, что долгое время добивалась их светлого голубого оттенка. Она пообещала закрасить татуировки тональным спреем, а также придумать, каким образом уложить прическу.

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"Мне жаль ее будущего мужа. Если она выставляет такие требования друзьям, то что будет с ним", "Если бы она действительно хотела тебя видеть, ей было бы все равно на цвет твоих волос и рисунки на теле. Извинись и скажи, что не принимаешь приглашение на свадьбу", "Если она такая поверхностная девушка, я бы с ней не дружила", – пишут в комментариях под постом подписчики группы.

Смотрите видео: подборка самых странных курьезов на свадьбах


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Ранее "Сегодня" рассказывали о 37-летней Натали Перри из британского города Стоунхаус, которая станцевала сиртаки с официантом Фредом Касой, обслуживающим ее на свадьбе в 2012 году на греческом острове Крит, и через восемь лет вышла за него замуж. Кроме этого, мы писали о женщине, которая ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня.

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