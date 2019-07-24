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Жаркие разборки любовников в самолете попали на видео

Девушка на борту авиалайнера ударила своего молодого человека ноутбуком по голове

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Пара возлюбленных подралась в самолете из-за ревности
Пара возлюбленных подралась в самолете из-за ревности
Фото: Depositphotos

Ревнивая пассажирка самолета разбила ноутбук о голову спутника по имени Мемо, обвинив его в том, что он посмотрел на другую женщину. Бортпроводница попыталась успокоить пару, сказав, что рядом с ними сидели маленькие дети, но это их не остановило. Инцидент произошел на рейсе American Airlines из Майами в Лос-Анджелес. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
 

После того как один из пассажиров попросил снять женщину с рейса, бортпроводница потребовала от нее вместе с вещами перейти в переднюю часть салона. Дебоширка сказала своему парню, что он никогда больше ее не увидит, если не пойдет вместе с ней. Тогда бортпроводницы попросили Мемо также перейти в переднюю часть салона, что он и сделал. Однако девушка начала преследовать его по проходу между креслами и несколько раз ударила ноутбуком по голове.

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Курьезный инцидент закончился тем, что ревнивую девушку сняли с рейса и арестовали по обвинению в нападении на человека.

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