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Желавший избавиться от клиентки таксист разыграл сердечный приступ

Мужчина должен был отвезти пассажирку из аэропорта Сиднея в пригород Аннандейл

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:43
Таксист разыграл сердечный приступ, чтобы обмануть клиентку
Таксист разыграл сердечный приступ, чтобы обмануть клиентку
Фото: Depositphotos

Австралийка, чье имя не раскрывается, пожаловалась на водителя такси, который отказался везти ее в место назначения из-за "слишком невыгодного тарифа" и якобы разыграл для этого сердечный приступ. Видео инцидента женщина передала журналистам телепрограммы A Current Affair, пишет 9News.

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На видеозаписи можно услышать, как таксист объяснят свое нежелание отправляться в дорогу. Согласно договоренностям, он должен был отвезти пассажирку из аэропорта Сиднея в пригород Аннандейл, штат Новый Южный Уэльс. 

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По словам обманутой клиентки, мужчине просто не понравилась маленькая плата за эту услугу. "Я не повезу вас, мадам. Я плохо себя чувствую", – уверял он. Однако женщина не поверила таксисту и напомнила его слова: "Так вы же сказали, что хотите отключить счетчик, чтобы получить большую плату за проезд". Затем мужчина опускается на колени, и пассажирка иронично говорит: "Это достойно Оскара".

Вскоре водителя уволили. По правилам компании, таксист не имел права отказываться от вызова во время рабочей смены.

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