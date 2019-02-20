Желающие выйти замуж россиянки подрались на свадьбе: видео

Курьезный ролик появился в Instagram

На российской свадьбе произошла драка из-за букета невесты Фото: Pixabay

На свадебной церемонии в Дагестане (Россия) произошла драка из-за букета невесты. Видео инцидента распространили в Instagram.

Читайте также Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

На записи видно, как невеста на свадьбе бросает в толпу свой букет. После этого его одновременно схватили две девушки и начали тянуть в разные стороны. Затем схватка продолжилась на полу. В итоге одной из девушек удается выдрать букет.



INSTAGRAM (@naberejnaya_derbent_official) 18 Фев 2019 в 1:04 PST

Пользователи сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж. Согласно традиции, та девушка, которая поймает букет, вскоре выйдет замуж.

Читайте также Два раза упали: в России сняли на видео неудачное похищение невесты

Напомним, сестра невесты сделала очень странный "подарок" на свадьбу. Ранее также сообщалось, что невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу. Кроме этого, мы писали, как чересчур дотошная невеста напугала гостей свадьбы.

Смотрите видео: свадебный переполох - свадьба по-французски

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram