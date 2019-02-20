Желающие выйти замуж россиянки подрались на свадьбе: видео
Курьезный ролик появился в Instagram
На свадебной церемонии в Дагестане (Россия) произошла драка из-за букета невесты. Видео инцидента распространили в Instagram.
На записи видно, как невеста на свадьбе бросает в толпу свой букет. После этого его одновременно схватили две девушки и начали тянуть в разные стороны. Затем схватка продолжилась на полу. В итоге одной из девушек удается выдрать букет.
INSTAGRAM (@naberejnaya_derbent_official)
Пользователи сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж. Согласно традиции, та девушка, которая поймает букет, вскоре выйдет замуж.
Напомним, сестра невесты сделала очень странный "подарок" на свадьбу. Ранее также сообщалось, что невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу. Кроме этого, мы писали, как чересчур дотошная невеста напугала гостей свадьбы.
Смотрите видео: свадебный переполох - свадьба по-французски
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