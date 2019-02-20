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Желающие выйти замуж россиянки подрались на свадьбе: видео

Курьезный ролик появился в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
На российской свадьбе произошла драка из-за букета невесты
На российской свадьбе произошла драка из-за букета невесты
Фото: Pixabay

На свадебной церемонии в Дагестане (Россия) произошла драка из-за букета невесты. Видео инцидента распространили в Instagram.

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На записи видно, как невеста на свадьбе бросает в толпу свой букет. После этого его одновременно схватили две девушки и начали тянуть в разные стороны. Затем схватка продолжилась на полу. В итоге одной из девушек удается выдрать букет.
 

INSTAGRAM (@naberejnaya_derbent_official)

 

Пользователи сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж. Согласно традиции, та девушка, которая поймает букет, вскоре выйдет замуж.

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Напомним, сестра невесты сделала очень странный "подарок" на свадьбу. Ранее также сообщалось, что невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу. Кроме этого, мы писали, как чересчур дотошная невеста напугала гостей свадьбы

Смотрите видео: свадебный переполох - свадьба по-французски

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Россия видео свадьба драка невеста букет
Источник: Сегодня
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