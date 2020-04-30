Жена оставила мужу секретное послание в фартуке: она надеялась, что у него все хорошо с математикой

30-летний мужчина исписал не один лист, прежде чем нашел ответ

30-летний житель Японии под ником shelfall поделился со своими друзьями в Twitter необычным посланием в виде математической формулы, которое ему на подаренном фартуке оставила жена. Мужчина, который увлекается наукой, рассказал, что его супруга – домохозяйка. Они вместе уже 7 лет и хорошо знают, чем можно удивить свою вторую половинку.

Разглядев уравнение, мужчина тут же сел за его решение, пытаясь понять, что именно хотела сказать его возлюбленная. Японец исписал не один лист бумаги, прежде чем нашел ответ – он увидел график в форме сердечка.

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В комментариях к твитам Shelfall пользователи оценили подарок, но заметили, что мужчине не стоило тратить на это столько времени. В интернете есть сервисы, которые за считаные секунды могут построить график.

Напомним, ранее известная британская телеведущая Виктория Дербишир во время эфира на BBC One оставила на своей руке секретное послание для телезрителей. Кроме этого, мы рассказывали, как рабочие из американского города Монклер, штат Нью-Джерси, во время ремонта в здании колледжа обнаружили внутри бутылки из-под пива записку, датированную 3 июля 1907 года.

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