Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жена подготовила мужу необычный подарок на годовщину свадьбы и стала вдовой

Несчастный случай произошел в сентябре 2019 года, когда пара отдыхала в США

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:26

53-летняя британка по имени Дебора Суэйлс из графства Норт-Йоркшир на 30-ю годовщину свадьбы подарила мужу, 55-летнему Кристоферу, прыжок с парашютом и осталась вдовой. Несчастный случай произошел в сентябре 2019 года, когда пара отдыхала в США. Об этом сообщает издание The Sun.

Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом над Гранд-Каньоном в американском штате Аризона, хотя прыгал в тандеме с инструктором. Последний выжил – отделался сломанной ногой.

Читайте также:
Студентка нашла "самый лучший подарок" для парня

Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом
Фото: Christopher Swales / Facebook
Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом
Фото: Christopher Swales / Facebook
Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом
Фото: Christopher Swales / Facebook
Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом
Фото: Christopher Swales / Facebook
Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом
Фото: Christopher Swales / Facebook
1/5

Представитель компании "Парагон", которая занимается прыжками с парашютом, заявил, что все оборудование было на 100 процентов исправно. Однако в полиции США предположили, что Суэйлсу якобы выдали дырявый парашют, дыры на котором были обведены ручкой для отслеживания дальнейших повреждений материала. Тем не менее, американские полицейские заключили, что мужчина погиб в результате несчастного случая.

Смотрите видео: как получить желанный подарок от своего мужчины

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что подарить мужчине: лучшие идеи правильных подарков. Кроме этого, мы рассказывали о ребенке, который отомстил родителям за плохие подарки и вызвал полицию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Голландии 98-летний пенсионер установил парашютный рекорд "Это чудо": женщина выжила после падения с 1500 метров 75 лет с высадки в Нормандии: пожилой десант повторил свои прыжки В Киеве мужчина прыгнул с высотки с парашютом и повис на столбе
фото Великобритания парашют подарок
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Россию на Евровидении представит певец родом из Украины
Россию на Евровидении представит певец родом из Украины

Популярные статьи

Сегодня, 08:28Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 19:15Food

Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

Вчера, 14:58Fun

Смесь кота и собаки: на фото показали животное необычной породы

Вчера, 11:10Fun

"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Вчера, 10:39Fun

Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Вчера, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

26 февраляШоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

26 февраляШоу-бизнес

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

26 февраляШоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

26 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

25 февраляШоу-бизнес

44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляFun

Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Простые сырники из творога на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде
Салат
Салат "Букет тюльпанов"
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Дан Балан признался, о чем говорит по ночам с Тиной Кароль
Дан Балан признался, о чем говорит по ночам с Тиной Кароль