Жена подготовила мужу необычный подарок на годовщину свадьбы и стала вдовой

Несчастный случай произошел в сентябре 2019 года, когда пара отдыхала в США

53-летняя британка по имени Дебора Суэйлс из графства Норт-Йоркшир на 30-ю годовщину свадьбы подарила мужу, 55-летнему Кристоферу, прыжок с парашютом и осталась вдовой. Несчастный случай произошел в сентябре 2019 года, когда пара отдыхала в США. Об этом сообщает издание The Sun.

Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом над Гранд-Каньоном в американском штате Аризона, хотя прыгал в тандеме с инструктором. Последний выжил – отделался сломанной ногой.

Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом Фото: Christopher Swales / Facebook Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом Фото: Christopher Swales / Facebook Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом Фото: Christopher Swales / Facebook Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом Фото: Christopher Swales / Facebook Кристофер Суэйлс разбился во время прыжка с парашютом Фото: Christopher Swales / Facebook 1/5

Представитель компании "Парагон", которая занимается прыжками с парашютом, заявил, что все оборудование было на 100 процентов исправно. Однако в полиции США предположили, что Суэйлсу якобы выдали дырявый парашют, дыры на котором были обведены ручкой для отслеживания дальнейших повреждений материала. Тем не менее, американские полицейские заключили, что мужчина погиб в результате несчастного случая.

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