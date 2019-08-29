Жена устала от слишком хорошего мужа и подала на развод

Женщина из ОАЭ утверждает, что из-за доброты мужа ее жизнь превратилась в ад

Женщина из ОАЭ пожаловалась на мужа, который очень ее любит Фото: khaleejtimes

Суд в ОАЭ рассмотрел иск с курьезной формулировкой от местной жительницы: женщина пожелала развода из-за слишком хорошего и внимательного мужа. Об этом сообщает портал Khaleej Times.

"Он никогда не орал на меня, ни в чем не отказывает. Однако меня душит его огромная любовь и привязанность. Он даже помогает мне убирать дом!" – рассказала журналистам женщина из эмирата Эль-Фуджайра, добавив, что из-за доброты мужа ее жизнь "превратилась в ад": за целый год брака они ни разу не поссорились, ведь он постоянно ее прощал и задаривал подарками.

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Однажды жена заявила, что у благоверного появился лишний вес. Сразу после этого мужчина сел на строгую диету и начал усиленно заниматься в спортзале, в результате чего сломал ногу.

В суде ответчик попросил отложить рассмотрение дела, ведь "нечестно судить о браке по одному году, все учатся на своих ошибках". Судья принял предложение мужа и дал паре время на восстановление отношений.

Ранее "Сегодня" писали, что жители Киева стали чаще разводиться и все реже – заключать браки. Кроме этого, мы рассказывали, как 40-летний американец подал на родителей в суд из-за порно.

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